The Wheel of Time ny animert serie, videospill og filmer i arbeid fra Arcane-produsenten

HQ

Amazons The Wheel of Time live-action-serie ble kanskje ikke det fantasy-eposet de hadde håpet på, men IP-en har fortsatt et stort potensial. En stor innsats for å franchise Robert Jordans The Wheel of Time kommer, i samarbeid mellom IP-eieren iwot Studios og Arcane-produsenten samt Riot Games/League of Legends-veteranen Thomas Vu.

Ifølge Variety skal det lages et nytt videospill, animerte spillefilmer og en ny animert serie basert på The Wheel of Time, med sikte på å utvide rekkevidden til franchisen. Disse prosjektene vil skille seg fra de tidligere annonserte Wheel of Time-filmene og det kommende RPG-spillet med åpen verden fra iwot Games Montréal.

"Jeg ser enorme muligheter i å utvide 'Tidshjulet' til fullt autentiske, integrerte, interaktive og animerte historiefortellingsopplevelser", sier Thomas Vu. "Dybden i mytologien gir et grunnlag for vedvarende vekst i franchisen på flere plattformer."

"Thomas har konsekvent demonstrert evnen til å skalere narrative verdener til globale underholdningsfranchiser", sier iwot Studios' administrerende direktør Rick Selvage. "Hans bakgrunn i skjæringspunktet mellom historiefortelling, teknologi og franchise-arkitektur gjør ham unikt egnet til å bidra til å utvide 'Tidshjulet' i nye, oppslukende formater. Vi ser frem til å jobbe tett med Thomas og Anthony når vi skal bringe neste kapittel av "Tidshjulet" ut til publikum over hele verden."

Med Westeros og Is & Ild-verdenen som fortsatt trekker til seg oppmerksomhet, en ny Ringenes Herre-film på vei, Netflix som lager en Magic: The Gathering-serie og en ny serie med Narnia-filmer, ser det ut til at episk fantasy er på vei tilbake i stor skala. Spesielt nå som The Wheel of Time virkelig ønsker å etablere seg som en stor, multimedial franchise.