The White Lotus er på vei til den franske rivieraen for sesong 4

Etter å ha vært på Hawaii, i Italia og nylig i Thailand, blir Frankrike neste vertsland for Mike Whites The White Lotus -serie. En ny rapport fra Variety har uttalt at den fjerde sesongen av showet vil ta til Paris og den franske rivieraen, med planer om å filme så snart som i 2026.

Ingenting er offisielt bekreftet av HBO ennå, og det er heller ikke klart hvilke hoteller som vil bli brukt i serien, men rapporten bemerker at serien for det meste vil foregå i Sør-Frankrike, med et underplott som tar historien til hovedstaden i landet.

Det som ser ut til å være bekreftet, er at den ikke vil bli filmet på Four Seasons i Frankrike, ettersom HBO ikke har forlenget sitt markedsføringspartnerskap med hotellkjeden for sesong 4, noe som betyr at andre luksushoteller sannsynligvis vil bli valgt.

Ellers, med planlagt innspilling i 2026, er det nok rimelig å anta at The White Lotus ikke vil være tilbake på TV-skjermen før i 2027, med mindre produksjonen starter ganske snart i begynnelsen av 2026.