The White Lotus: Anmeldelse av Sesong 3 Episode 1-3

HQ

The White Lotus - På samme måte som en kort ferie frisker opp perspektivet på livet - er det en perfekt palettrenser for TV-titting. Jeg sitter foran en skjerm det meste av dagen, og det er vanskelig for noe, enten det er et spill, en film eller en serie, å overtale meg til å bli sittende foran en TV eller skjerm lenger enn jeg burde, men The White Lotus har alltid hatt den kraften. En TV-serie som aldri føles som en stor forpliktelse.

Serien tar oss med til nydelige feriesteder på enda vakrere steder, og har alltid vært et veldig severdig program, ikke bare for å se hvordan den andre halvparten lever, men også for å grave dypt i det merkelige og avvikende som skjer på disse hotellene. Du vet at noe er nødt til å gå galt, og The White Lotus leker ikke med tanken på at den siste sesongen kan bli annerledes. Det gjelder å holde deg investert i alle karakterene, enten det er i håp om at de vil stige eller falle, for å se hvem som får den mest uheldige skjebnen.

HQ

The White Lotus Sesong 3 tar oss med til Thailand, et sted som utstråler den samme varmen og eksotismen som den første sesongens sted, men for å unngå direkte sammenligning introduserer The White Lotus sesong 3 et fokus på velvære, og bruker nye helbredelsesmetoder for å prøve å fokusere gjestene mentalt og fysisk. Dette fungerer også som en solid introduksjon til karakterene våre, hvem de er og hva de søker etter eller arbeider med, takket være tiden som er viet til terapien. Det er kanskje litt for direkte for noen, men jeg synes det var engasjerende og et fint skille mellom atmosfæren på det thailandske og det hawaiianske feriestedet.

Dette er en annonse:

Det er noen likhetstrekk mellom gjestene våre i første og tredje sesong. Turen til Italia i The White Lotus sesong 2 føles mer som et utskudd nå, ettersom vi i sesong 3 igjen har en dysfunksjonell familie og et umake par, men å redusere disse karakterene til disse rollene ville være å gjøre dem en bjørnetjeneste. Jason Isaacs og Parker Poseys familie føles distinkt og frisk, og Walton Goggins sammen med Aimee Lou Wood er langt fra de andre forholdene vi har sett skildret i serien.

Det er i stor grad karakterene som holder deg hektet på The White Lotus, og selv om manuskriptet er briljant, vil mye av din investering i karakterene komme fra skuespillerne. Som forventet skuffer ingen i rollebesetningen. Etter å ha sett bare de tre første episodene, kan jeg ikke uttale meg om hele sesongen, men så langt er alt bra. Blant de som skiller seg ut er Parker Posey, som stjeler hver eneste scene hun er med i, samt Carrie Coon og den alltid glimrende Walton Goggins. Vi må kanskje bare akseptere at Goggins er kongen av TV på dette tidspunktet. The Righteous Gemstones, Fallout, og nå The White Lotus. Uansett hva han får, gjør han et utrolig godt arbeid med det.

Castingen av thailandske talenter er også veldig sterk, og igjen The White Lotus lar deg finne noen karakterer du faktisk kan leve deg inn i gjennom skildringen av de ansatte og lokalbefolkningen, akkurat som den gjorde i tidligere sesonger. Selv om jeg vil si at noen karakterer er mye mer utviklet enn andre, og du kan se hvor favorittene ligger i denne sesongen, er det fortsatt god tid til å utvikle flere tråder, og i en serie der et mysterium er kjernen, er det nok best at vi ikke kan finne ut av alt fra disse tidlige stadiene.

Dette er en annonse:

HQ

I disse tre første episodene kan jeg ikke si at jeg er helt overveldet av det jeg har sett, men jeg er mer enn nysgjerrig på å se hvor denne historien vil ta veien. Like morsom som den er hemmelighetsfull, fortsetter The White Lotus å vise at selv et vakkert sted fylt med vakre mennesker kan være alt annet enn et paradis. Nå som Succession er over, og Severance viser at Apple TV+ kan være det nye hjemmet for prestisje-TV, trenger HBO en serie som The White Lotus, som er like bra som noensinne for nettverket etter et par snubletråder med House of the Dragon og Dune: Prophecy in 2024.