The White Lotus Sesong 4 tar turen til Frankrike

HQ

Er det ikke bare herlig når amerikanere sier at de gjerne vil besøke Europa? Snakker du om Birmingham eller Roma, kompis, for det er helt forskjellige opplevelser. I alle fall ser det ut til at en rekke rike amerikanere kommer til å dra til Frankrike på en ferie som garantert vil gå galt i den fjerde sesongen av The White Lotus.

Dette kommer som en rapport via Deadline, som hevder at serien vil dra til den franske rivieraen i sin fjerde sesong. HBO har et markedsføringspartnerskap med Four Seasons, som også fungerer som White Lotus-steder. Spekulasjoner peker mot Grand-Hôtel du Cap-Ferrat som innspillingssted, ettersom det har Hollywood-bånd takket være sin nærhet til Cannes.

Kilder sier at ingen hotell ennå er bekreftet, og HBO-representanter har avvist å kommentere rapporten. Andre innspillingssteder kan være Megève i de franske Alpene og Hotel George V, som ligger i hjertet av Paris. Begge disse er også Four Seasons-hoteller.

Vi må vente på en offisiell bekreftelse, men Mike White, skaperen av The White Lotus, har sagt at han ønsker å komme seg bort fra steinkrasj og inn i flere hotellmord i fremtidige sesonger.