The White Lotus styrker sesong 4 med Kumail Nanjiani og Chloe Bennet

Vi vet at en fjerde sesong av The White Lotus er på vei, og at den vil ta dramaserien til den franske rivieraen, en retur til en fantastisk europeisk setting etter et opphold i Thailand. Men utover dette venter vi på mer offisiell informasjon fra serien, noe vi nettopp har fått.

HBO Max har bekreftet en rekke stjerner som har signert for den kommende runden med episoder. Det er få store navn, inkludert et par Marvel-stjerner, nemlig Kumail Nanjiani og Chloe Bennet. Bortsett fra disse to, kan vi forvente å se Max Greenfield, Charlie Hall og Jarrad Paul i serien.

Det er ikke satt noen premieredato for The White Lotus: Sesong 4, men siden rollebesetningen fortsatt ikke er bestemt og produksjonen ennå ikke har kommet i gang, er en rimelig gjetning at dramaserien kommer tilbake i 2027.