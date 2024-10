The Who får frimerker til 60-årsjubileet

HQ

Vi har sett Royal Mail samarbeide med mange forskjellige ikoner og populære merkevarer om frimerkesamlinger, og i nær fremtid vil dette skje igjen. Denne gangen er det rockebandet The Who som står i fokus, og de vil få en frimerkesamling for å markere sitt 60-årsjubileum.

Frimerkene vil ligne albumomslag fra bandet og vil komme i en rekke forskjellige sett og temaer som samlere av alle slag kan kose seg med. Du kan få innrammede sett, begrensede frimerkebøker, medaljeomslag i metall og selvfølgelig også bare de vanlige frimerkene.

The Who Frimerkesamlingen vil debutere 17. oktober til en rekke forskjellige priser som du kan se selv her.

Dette er en annonse: