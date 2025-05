The Who ønsker å avslutte sin turnévirksomhet

HQ

Et av de mest berømte rockebandene gjennom tidene kaller på pensjonisttilværelsen. The Who ønsker endelig å trappe ned, etter å ha delt sitt musikalske talent og sine sanger med verden i over 60 år. Som en del av denne nedtrappingen har bandet avslørt sine planer om å gjennomføre en siste turné i Nord-Amerika senere i år, som skal sette punktum for USA-opptredener som startet helt tilbake i 1967.

I pressemeldingen heter det at denne turneen vil bli kjent som The Song is Over North America Farewell Tour (som er oppkalt etter bandets låt fra 1971), og den vil ta dem til Atlantic City, Boston, Chicago, Las Vegas, Los Angeles, Miami, New York, Newark, Philadelphia, Seattle, Toronto, Vancouver og andre byer også.

Frontfigur Roger Daltrey sier om denne turneen: "Det amerikanske publikums varme gjennom årene har vært inspirerende for meg, og gjenspeiler den følelsen jeg husker at jeg fikk da jeg hørte de første rockeplatene på radio. Musikalsk frihet! Rocken ga oss en følelse av generasjonsopprør. For meg har Amerika alltid vært stort. De kulturelle forskjellene hadde en enorm innvirkning på meg, dette var det muliges land. Det er ikke lett å avslutte den store delen av livet mitt som det å turnere med The Who har vært. Takk for at dere var der for oss, og jeg ser frem til å se dere en siste gang."

Billettene til turneen begynner å selges i morgen, 13. mai, og når det gjelder hva dette betyr for The Whos turneer andre steder i verden, er en rimelig gjetning at en virkelig siste turné også er på vei, noe som gir mening med tanke på at medlemmene er i slutten av 70-årene og begynnelsen av 80-årene.

