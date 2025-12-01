The Wiggles fanget i ecstasy-epidemi, etter at Blue Wiggle ble sett i musikkvideo som antyder narkotikabruk

HQ

Vi kjenner alle til The Wiggles, ettersom det australske barnebandet har blitt en global sensasjon i løpet av årene som har fanget oppmerksomheten til barn over hele verden. Med en slik stjernestatus blant barn og unge har de et spesielt image å beskytte, et image som nylig kom under angrep da et av bandmedlemmene var med i en musikkvideo som hentydet til bruk av narkotika, særlig ecstasy.

Ifølge BBC News var Blue Wiggle Anthony Field og nevøen Dominic Field (kjent for å være Tree of Wisdom) med i en musikkvideo fra musikeren Keli Holiday, for sangen deres, som bare er kjent som Ecstasy. De to var med i bakgrunnen av videoen, og deres bilder ble tilsynelatende brukt uten deres tillatelse, noe som har fått The Wiggles til å uttale seg til den australske avisen The West Australia.

Bandet har sagt "Vi forstår at en video som sirkulerer på sosiale medier har skapt bekymring hos mange foreldre og fagfolk, og vi ønsker å adressere det direkte.

"The Wiggles verken støtter eller tolererer bruk av narkotika i noen form. Innholdet som deles, er ikke laget eller godkjent av oss, og vi har bedt om at det blir fjernet.

Dette er en annonse:

"Selv om Keli Holiday er en venn av The Wiggles, er videoen og musikken som er lagt til i den, laget uavhengig og uten vår viten."

Videoen skal ha blitt laget på TikTok Awards, der bandet opptrådte på scenen med Holiday for sangen Dancing2. De benyttet deretter anledningen til å promotere sin nye låt, the alluding drug one, noe som etterlot The Wiggles i en vanskelig situasjon.

The Wiggles: The Wiggles "U.S. Bouncing Balls Tour" på The Novo, på LA Live, den 07. juni 2025 i Los Angeles, CA. // Shutterstock / CarlaVanWagoner

Dette er en annonse: