Du ser på Annonser

Endelig har vi fått lanseringsdatoen til det sjarmerende indiespillet The Wild at Heart. Under Microsofts indiestream i går viste de nemlig en ny trailer fra eventyret, og i slutten av den kunne vi se at lanseringsdatoen er satt til den 20. mai. Er du nysgjerrig på spillet kan du sjekke ut den nye traileren nedenfor.