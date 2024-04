The Wild Robot får førpremiere på den internasjonale filmfestivalen i Annecy

HQ

DreamWorks vil gi publikum en tidlig titt på sin kommende animasjonsfilm The Wild Robot på Annecy International Film Festival i juni.

En tidlig forhåndsvisning av filmen vil bli vist 11. juni, sammen med en filmskaperpresentasjon fra forfatter og regissør Chris Sanders (The Croods). Ifølge Variety vil det også bli arrangert et kunstnerpanel med filmens kreative ledelse senere samme dag. Dette vil bli etterfulgt av en boksignering med filmskaperne dagen etter, den 12. juni.

"Når vi nærmer oss vårt 30-årsjubileum i høst, fortsetter DreamWorks Animation å nå nye nivåer av kunstnerisk fortreffelighet, med historier som tenner hjertene og tankene til publikum over hele verden, og ingen film legemliggjør dette oppdraget mer enn Chris Sanders ' The Wild Robot"," sa DreamWorks Animation-president Margie Cohn. "Chris og produsent Jeff Hermann har med kjærlighet oversatt Peter Browns berømte litterære sensasjon til et ekte kunstverk. Vi er ikke i tvil om at filmen de har skapt er en klassiker i støpeskjeen, og vi er stolte og beæret over å kunne dele dette eksklusive innblikket i deres prestasjon på Annecy i år."

Den internasjonale filmfestivalen i Annecy finner sted 9.-15. juni.