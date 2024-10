The Wild Robot-oppfølger i arbeid hos DreamWorks

HQ

The Wild Robot er den animasjonsfilmen alle snakker varmt om nå i oktober. Noen har sagt at det er den beste filmen fra DreamWorks-studioet hittil, og selv om du ikke er enig, kommer de kalde, harde pengene inn for filmen. Med en omsetning på 148 millioner dollar på et budsjett på 78 millioner dollar, er den ikke helt den kassasuksessen DreamWorks kanskje hadde håpet på, men den har generert nok penger til en oppfølger.

Filmskaper Chris Sanders bekreftet overfor Deadline at en oppfølger var i arbeid. "100 % ja, det er absolutt planer om en toer", sa han. Sanders var også manusforfatter/regissør på Hvordan du trener dragen din, Lilo & Stitch og The Croods.

The Wild Robot kommer til digitale plattformer denne uken. Etter mindre enn en måned på kino, lander den den 15. oktober. Nok en gang ser det ut til at filmselskapene er glade for å ikke generere så mye penger på den tradisjonelle måten hvis det betyr en søt streamingavtale.