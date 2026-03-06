The Wild Robot-oppfølgerens tittel og regissør avslørt

HQ

DreamWorks Animation fikk en stor hit da den ga oss The Wild Robot. Filmen er en av de mest fremtredende animasjonsfilmene de siste årene, og den rørte ved både små og store, og brakte barneboken til forfatteren Peter Brown til live på lerretet. Det har lenge versert rykter om en oppfølger, men det antas nå at en ny film offisielt er under utvikling hos DreamWorks.

Dette kommer fra TheWrap, som rapporterer at The Wild Robot-oppfølgeren vil bli kalt The Wild Robot Escapes. Dette vil følge tittelen på Browns andre bok, som vi kan forestille oss at filmen vil tilpasse. Chris Sanders, den opprinnelige regissøren av The Wild Robot, regisserer ikke igjen, selv om han skriver manuset.

Troy Quane vil regissere, med Heidi Jo Gilbert involvert som medregissør. Quane er en av regissørene bak den Oscar-nominerte animasjonsfilmen Nimona, og Gilbert jobbet med den opprinnelige Wild Robot, samt Puss in Boots: The Last Wish og The Croods: New Age.