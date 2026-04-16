The Witcher 3-regissør sier Clair Obscur og Crimson Desert "leverer noe helt nytt"

HQ

Det er ingen hemmelighet at spillbransjen har hatt noen virkelig tøffe år, med ekstremt store og dyre spill som ikke har solgt så godt som forventet, og live-tjenestemodellen som ikke har klart å vinne over forbrukerne i den grad utgiverne hadde håpet. I stedet har dette ført til at mange av de største suksessene i nyere tid har kommet fra nye eller mindre utviklere.

I et intervju med The Game Business deler Konrad Tomaszkiewicz, tidligere CD Projekt Red-direktør og nå sjef for sitt eget utviklingsstudio Rebel Wolves, sitt perspektiv på saken. Han mener at altfor mange storbudsjettsspill først og fremst handler om å utnytte folk for penger i stedet for å tilby nyskapende underholdning:

"Problemet i denne bransjen er at folk som åpner selskaper noen ganger tenker [for mye] på hvordan de skal tjene penger. Dette er en veldig kald tilnærming til spill. Du kan ikke skape kunst på denne måten."

Han mener selvfølgelig ikke at dette er et problem for Rebel Wolves. Tomaszkiewicz sier at de jobber for å by på overraskelser og ikke ønsker å gjøre ting på samme måte som de alltid har gjort tidligere, og at de er villige til å ta risiko :

"Jeg samlet folk rundt meg som elsker rollespill, og fra begynnelsen av visste vi at vi ønsket å lage historiedrevne, åpne spill med noen twister. Å åpne et nytt selskap for å gjøre nøyaktig de samme tingene som vi gjorde tidligere er et problem, fordi vi ikke vil føle at vi utvikler oss eller utvikler oss selv. Det var veldig viktig for oss som kunstnere. Vi ønsker å flytte grensene for AAA-rollespill ved å legge til noen risikable ting, som gir deg mer fordypning, flere følelser og en annen følelse når du spiller."

Tomaszkiewicz er imidlertid ikke utelukkende negativ til dagens spillverden; tvert imot mener han å se et glimt av håp for kreative spill som ikke er designet for å melke spillere for penger, og han gir to helt konkrete eksempler på hva han mener :

"Jeg tror at denne [ideen] vokser i disse dager, for når du ser på Clair Obscur, eller Crimson Desert akkurat nå, så er disse spillene annerledes. De er ikke en kopi av andre AAA-spill, men leverer noe helt nytt. Og det er jeg veldig glad for, for jeg begynner å føle meg som jeg gjorde på 1990-tallet da jeg spilte spill på 286 PC-en min, eller til og med på Atari, der hvert spill var annerledes. Hvert spill var noe ukjent. Vi ønsker å gi folk en lignende opplevelse."

Hva synes du om dette? Har han et gyldig perspektiv på bransjen, og er Clair Obscur: Expedition 33 og Crimson Desert eksempler på spill som ikke bare gjentar det andre har gjort, men tøyer grensene?