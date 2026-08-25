The Witcher 3 Remastered lanseres som en gratis oppgradering i september

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Geralt nekter å pensjonere seg. Som om den nye utvidelsen ikke var nok, er nå også The Witcher 3: Wild Hunt Remastered blitt annonsert. Den lanseres i september som en gratis oppgradering for alle som allerede eier spillet.

Den nye versjonen gir det nå elleve år gamle rollespillet enda en teknisk og visuell oppgradering. Listen over forbedringer er omfattende, inkludert betydelig oppgradert grafikk og spillbarhet. Med andre ord høres det ut som en ganske god grunn til å vende tilbake til Geralts episke eventyr.

I tillegg har vi også «Songs of the Past», den nye utvidelsen der Doug Cockle vender tilbake som Geralt mer enn et tiår etter lanseringen av det opprinnelige spillet. Utvidelsen følger etter «Blood and Wine», som tidligere ble ansett som det siste kapittelet i Geralts historie.

Hvor spent er du?