The Witcher 3: Wild Hunt feirer sitt 10-årsjubileum

HQ

Ti lange år har gått siden The Witcher 3: Wild Hunt ble utgitt for første gang - og CD Projekt Red feirer med en ny trailer som får oss til (nesten) å felle en nostalgisk tåre eller to. En kavalkade av minneverdige øyeblikk fra spillet avsløres, og inneholder også flere oppdaterte scener samt nyinnspilte stemmer fra skuespillerne.

I traileren vender vi tilbake til Kaer Morhen, der Geralt, Ciri, Yennefer, Triss og resten av den fargerike rollebesetningen samles rundt et bål for å mimre om eventyrene sine. Mens bildene blinker forbi, hører vi Geralt takke spillerne direkte.

CD Projekt Red Geralt har ikke annonsert noen ny versjon eller utvidelse, men dette er bare for å feire og minne oss på den enorme gjennomslagskraften spillet har hatt, for det er ingen tvil om at få andre spill har klart å kombinere historiefortelling, åpen verden og emosjonell tyngde på samme måte som The Witcher 3.

Hva er dine favorittminner fra spillet?