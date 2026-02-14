The Witcher 3: Wild Hunt mod gjenoppretter stor Shani-oppdragslinje i Hearts of Stone

HQ

The Witcher 3: Wild Hunt's Hearts of Stone-utvidelse er et flott lite tillegg til Geralts eventyr gjennom kontinentet. Den har kanskje ikke samme omfang som Blood & Wine, men noe av karakterarbeidet med Olgierd og spesielt Gaunter O'Dimm føles som noe av det beste CD Projekt Red har gjort med The Witcher-IP-en. En karakter som kanskje føles litt utelatt, er Shani.

Det er ikke lenger tilfelle takket være den nye Brothers in Arms-samlingen. Med modets siste oppdatering har vi nå en fullstendig restaurert Shani-historie, der Geralt / spilleren kan bestemme hennes skjebne når Gaunter O'Dimm setter siktet på vår (andre) favoritt Witcher-rødhårete.

Som fanget av YouTuber xLetalis (via PC Gamer), lar den nye historien deg bestemme om Shani lever eller dør i DLC via visse dialoger og valg du kan gjøre. Hvis du unnlater å advare Shani om faren for Gaunter O'Dimm, vil hun bokstavelig talt bli slått ned av lynet, eller hun kan leve og unnslippe klørne til mannen som til og med får Geralt av Rivia til å skjelve i tåkeskinnstøvlene sine.