The Witcher 3: Wild Hunt selger 65 millioner eksemplarer

HQ

Det er mer enn et tiår siden vi første gang plukket opp våre stål- og sølvsverd og dro på eventyr gjennom kontinentet som Geralt av Rivia på jakt etter sin adopterte datter Ciri i The Witcher 3: Wild Hunt. Spillerne elsker spillet av hele sitt hjerte, noe den siste salgsmilepælen til CD Projekt Red er et bevis på.

I selskapets nyeste finansielle rapport kan vi lese at The Witcher 3: Wild Hunt har solgt mer enn 65 millioner eksemplarer. Dette plasserer det på 8. plass over de mest solgte spillene gjennom tidene, like bak Terraria på 70 millioner eksemplarer. Hvis du på en eller annen måte ikke har kommet deg til å spille The Witcher 3 ennå, er det ingen grunn til å være bekymret hvis du vil hoppe inn når Songs of the Past lanseres.

CD Projekt Reds administrerende direktør Michał Nowakowski bekreftet faktisk at det er en flott introduksjon, ikke bare til Geralts historie, men til The Witcher-universet som helhet. "Vi ser også et stort potensial for at Songs of the Past kan bli det første møtet med The Witcher-universet, samt begynnelsen på et nytt eventyr, for mange spillere - selv mens vi venter på utgivelsen av The Witcher 4," skriver han.

Nowakowski beskrev også den tredje utvidelsen som "et utmerket eventyr, og en tur nedover minnefeltet, før vi gir stafettpinnen videre til Ciri i det kommende The Witcher 4." Selv om ingenting er offisielt bekreftet ennå, betyr dette kanskje at i stedet for å fortsette Geralts liv i Toussaint, hvor han så ut til å trekke seg tilbake ved slutten av Blood and Wine, kan vi hoppe tilbake til fortiden hans for den tredje utvidelsen. Nøkkelen kan ligge i navnet. Det kan være grunnen til at det blir sett på som et godt utgangspunkt for nye fans, ettersom det lar dem komme opp i fart uten å måtte legge titalls, om ikke hundrevis av timer i basisspillet og dets forgjengere. Vi får se senere i år.