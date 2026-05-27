The Witcher 3: Wild Hunt sin tredje DLC, Songs of the Past, avslørt før planlagt

HQ

Ukens største begivenhet venter oss i morgen i CD Projekt REDs spesialsending for å feire jubileet til The Witcher 3: Wild Hunt, som ser ut til å fokusere på den andre DLC-en, Blood and Wine. Et stykke innhold som alle spillere er enige om er en av de beste utvidelsene som noen gang er laget for et videospill.

Morgendagens retur til Toussaint kan være en forsmak på noe større, gitt ryktene om en fremtidig tredje DLC for spillet, mer enn ti år etter utgivelsen ... og det har nå blitt uoffisielt bekreftet at dette faktisk vil være tilfelle.

En lekkasje på det offisielle PlayStation Store-nettstedet i Polen viste i rundt 20 minutter produktlisten for den tredje utvidelsen av The Witcher 3, som vil få tittelen Songs of the Past. Den gir også et ganske bredt, men moderat spesifikt, utgivelsesvindu: 2027.

Det ser altså ut til at vi har færre overraskelser i vente i morgen, og CDPR vil sikkert ikke ha vært fornøyd med at noen gjorde en slik tabbe hos PlayStation, men vi er glade for å vite at ryktene denne gangen var sanne.