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The Witcher 3: Wild Hunt

The Witcher 3: Wild Hunt - «Songs of the Past» vil bli presentert under Gamescom Opening Night Live

Den store (og siste?) DLC-en til det kritikerroste RPG-spillet forventes å lanseres i 2027.

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Det ble bekreftet for et par måneder siden at CD Projekt Red faktisk var i ferd med å lage enda en (og svært, svært, svært sannsynlig) siste utvidelse til « The Witcher 3: Wild Hunt, kjent som «Songs of the Past». Før denne bekreftelsen, da ryktene gikk vilt, begynte mange å håpe at denne utvidelsen skulle lanseres en gang i 2026, men dette ble lagt til side da CDPR satte 2027 som lanseringsvindu for DLC-en. Det polske studioet bekreftet imidlertid at det snart ville komme mer informasjon om utvidelsen, nærmere bestemt på Gamescom.

Nå har vi en oppdatering på dette området, da CDPR har gått ut på sosiale medier for å bekrefte at « The Witcher 3: Wild Hunt – Songs of the Past» vil bli presentert under Gamescom Opening Night Live, når det store arrangementet finner sted kl. 19:00 BST/20:00 CEST den 25. august.

Det er uklart om dette vil føre til en større tilstedeværelse for utvidelsen på selve den tyske messen, men hvis du har ventet spent på nyheter om hva denne utvidelsen vil by på, hvordan den vil utvide og knytte sammen historien om Geralt av Rivia, og også hvordan den vil legge grunnlaget for The Witcher 4, er dette opptredenen du sannsynligvis bør følge med på.

The Witcher 3: Wild Hunt

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