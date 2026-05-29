The Witcher 3: Wild Hunt tredje utvidelse offisielt bekreftet til å innta scenen på årets Gamescom

Akkurat denne uken så vi kunngjøringen om at The Witcher 3: Wild Hunt skulle få en tredje og (nesten helt sikkert) siste utvidelse i Songs of the Past. Vi har foreløpig bare en tittel og en plakat å gå ut fra, men nylig fikk vi også bekreftelse på når vi får se mer av Geralts tilbakekomst.

Som lagt ut av Geoff Keighley på Twitter / X, The Witcher 3: Wild Hunt - Songs of the Past kommer til å bli avslørt på Gamescom. Med tanke på at Keighley avslørte dette, er det sannsynlig at utvidelsens avsløring vil være en del av Opening Night Live, som holdes 25. august. Det er ingen annen informasjon gitt, men vi håper vi også vil se en utgivelsesdato på Songs of the Past. Kanskje til og med en spillbar demo for fans på utstillingsvinduet.

Songs of the Past er satt til å slippes i 2027, og ettersom det angivelig er ment å fungere som en slags bro mellom The Witcher IV og The Witcher 3: Wild Hunt, er det mulig at dette da betyr at førstnevnte spill vil slippes en gang i 2028 i stedet for neste år. Vi må vente og se, men selv om et dobbelt Witcher-utgivelsesår høres ut som en drøm, kan det være for godt til å være sant.