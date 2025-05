The Witcher 3s 10-årsjubileum feires med kontrollere og en dynamisk bakgrunn for Xbox

HQ

Tidligere denne uken feiret CD Projekt Red et helt tiår siden utgivelsen av det enormt elskede og anerkjente The Witcher 3: Wild Hunt. Microsoft ønsker også å delta i 10-årsjubileet for vårt siste besøk på den frostbitte Kaer Morhen med Geralt of Rivia, og annonserer derfor to fine godbiter til fansen.

Den første er en duo (Xbox Wireless Controller og Xbox Elite Wireless Controller Series 2 - Core) av spesialdesignede Xbox-kontrollere med et mørkt og tilsynelatende slitt tema med subtile røde detaljer med en Witcher -logo, toppet med tekst skrevet i det eldste kjente slaviske alfabetet (Glagolitic). Se presentasjonsvideoen nedenfor for å sjekke ut skjønnhetene, som begge er ute nå.

I mellomtiden lanserer CD Projekt Red og Microsoft også en ny gratis Dynamic Theme for Xbox Series S/X. En verdig måte å hylle et av de mest elskede spillene fra det siste tiåret. Sjekk ut Bluesky -innlegget nedenfor for å se bildet som er brukt.