The Witcher 4 er "det mest avanserte" spillet CD Projekt Red jobber med for øyeblikket

Vi vet allerede at CD Projekt Red har mye på tallerkenen akkurat nå, inkludert en nyinnspilling av det første The Witcher, men også The Witcher 4, en oppfølger til Cyberpunk 2077 og det mer mystiske Project Sirius - og sannsynligvis flere prosjekter.

Det ser imidlertid ut til at det kommende The Witcher 4 er i en egen liga blant alle spillene de nå jobber med, for i et intervju på Flow Games-podcasten avslører assisterende spilldirektør Paweł Sasko at tittelen er "det mest avanserte av alle disse".

Det høres selvfølgelig veldig lovende ut, men dessverre ser det ut til å være en lang vei å gå før vi får spille det. Selskapet uttalte nylig at de forventer å starte full produksjon sent i år, og etter det vil det sannsynligvis ta flere år til før det er ferdig.

