The Witcher 4 er i ferd med å gå inn i full produksjon

Som du sikkert vet, har CD Projekt Red flere forskjellige prosjekter på gang, blant annet en nyinnspilling av det første The Witcher og en Cyberpunk 2077-oppfølger. Det kanskje mest spennende av disse er imidlertid The Witcher 4 (internt kalt Project Polaris).

Onsdag kveld fikk vi endelig noen livstegn fra sistnevnte. Insider Hazzador Gamin påpeker på tråder at det polske kraftverket har kunngjort at forproduksjonen av The Witcher 4 nærmer seg slutten, og at full produksjon nå starter. CD Projekt Red-sjef Michał Nowakowski forklarer i en pressemelding:

"Arbeidet med Polaris går fremover - utviklingsteamet nærmer seg en viktig milepæl som vil markere slutten på forproduksjonsfasen. Første halvår var også en travel periode for studioet vårt i Boston, som legger grunnlaget for Project Orion - et nytt spill i Cyberpunk-universet."

Dette betyr at arbeidet med selve utviklingen nå er i gang, og forhåpentligvis betyr dette at vi kan se frem til noen ledetråder via kommende stillingsannonser, og muligens et og annet rykte som finner veien ut av CD Projekt Red. Det vil imidlertid fortsatt ta minst to år før vi faktisk får se noe offisielt.