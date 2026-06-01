The Witcher 4 får ikke utvidelser

I motsetning til The Witcher 3: Wild Hunt, som på denne tiden neste år vil ha sin tredje utvidelse, vil vi ikke se noen større DLC utgitt for The Witcher 4. I det minste ser det ut til å være tilfelle med utvikler CD Projekt Reds planer, ettersom selskapet rett og slett er for opptatt.

Som bekreftet i hele samtalen som avslørte den siste økonomiske inntjeningen (via GamesRadar +), sa administrerende direktør Michał Nowakowski "det ville være vanskelig, for å være veldig ærlig, for oss å legge til en utvidelse til den kommende trilogien." Han bemerket også de "ambisiøse" planene for selskapet om å gi ut det andre og tredje spillet i Ciri's Witcher-trilogien innen seks år etter at det første spillet kom ut. Vi forventes også å få et nytt Cyberpunk-spill innen den tidsrammen også.

De tre første Witcher-spillene kom ut i løpet av åtte år etter at det første spillet ble utgitt, men da det tredje spillet kom, virket det som om CD Projekt Red hadde funnet sitt endelige fotfeste med serien. Nå må de ikke bare bygge videre på det mange spillere vil kalle en av de beste titlene som noensinne er utgitt, men de vil også slippe de to neste oppfølgerne på enda kortere tid enn den første Witcher-trilogien.

CD Projekt Red har mye mer penger og arbeidskraft i disse dager, men de deler også ressursene sine mellom The Witcher og Cyberpunk. Vi får se hvordan ambisjonene utspiller seg, men akkurat nå håper vi bare at The Witcher 4 lever opp til de høye forventningene, med eller uten en utvidelse.