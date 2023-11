The Witcher 4 har over 300 utviklere i arbeid hos CD Projekt Red

HQ

Selv om The Witcher 4 er et av de mest etterlengtede kommende rollespillene er det meste fortsatt innhyllet i mystikk. Bortsett fra teaserbildet vi fikk for en stund siden har det ikke kommet mye ny informasjon.

Det ser imidlertid ut til at CD Projekt Red er i full gang med arbeidet. En ny resultatrapport fra selskapet forteller at rundt 330 utviklere jobber med spillet akkurat nå. I midten av 2024 forventes antallet å øke til over 400.

Det betyr at rundt halvparten av studioet allerede nå jobber med det neste Witcher-spillet. Forhåpentligvis får vi snart høre mer om historien, omgivelsene og mye mer mens vi gleder oss til å vende tilbake til monstrenes og monsterjegernes verden.