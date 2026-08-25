The Witcher 4 kommer ut i 2028

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Det er ingen tvil om at « Grand Theft Auto VI for øyeblikket er det mest etterlengtede spillet i verden, men hva kommer etterpå? En sterk kandidat er « The Elder Scrolls VI, men kanskje nummer to på listen er « The Witcher 4?

CD Projekt Red vil være til stede på Gamescom, og mens vi venter på at den tyske spillmessen skal starte, har administrerende direktør Michał Nowakowski nå delt en melding som gir oss det første konkrete utgivelsestidspunktet for spillet:

«Jeg vet at dere er ivrige etter å få vite når det kommer. Det er spørsmålet vi hører fra dere hele tiden. Selv om vi ikke viser frem « The Witcher 4 på messen og ikke er klare til å oppgi en eksakt dato, kan jeg fortelle dere dette: « The Witcher 4 har 2028 som mål for lansering.»

Kort sagt ser det ut til at vi er omtrent to år unna lanseringen, noe som slett ikke er en urimelig lang ventetid, men Nowakowski forstår at fansen er ivrige og avslutter:

«Jeg vet at det er litt av en ventetid og at dere gjerne vil spille det før, men la teamet få jobbe i fred. Det vil være verdt å vente på. Inntil da vil det komme mye mer av The Witcher, inkludert Songs of the Past når det lanseres i 2027. Og dere kan være sikre på at Gamescom også er en del av planene våre for de kommende årene. Vi ses på veien!»