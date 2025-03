The Witcher 4 lanseres tidligst i 2027

HQ

Det har gått to år siden CD Projekt virkelig bekreftet at The Witcher 4 var under utvikling, og enda lenger siden vi fikk vite at de hadde begynt å jobbe med det, så noen av dere håpet at den første traileren som ble vist i desember betydde at spillet var relativt nær lansering. Det er dessverre langt fra tilfelle.

CD Projekt bestemte seg for å avslutte sin nyeste inntjeningsrapport med å bekrefte at The Witcher 4 tidligst vil lanseres i 2027. Vi må kanskje til og med vente lenger enn det, ettersom de nektet å si noe mer spesifikt enn etter 31. desember 2026 da en investor spurte om det betydde at spillet vil lanseres i 2027. Kan dette bety at The Witcher 4 vil lanseres samme år som The Elder Scrolls VI? Det vil tiden vise.