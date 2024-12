The Witcher 4 romanser vil være "super overbevisende og veldig meningsfulle"

HQ

Det har alltid vært mange muligheter for mer amorøse eskapader i The Witcher-serien, men de har ofte vært veldig løsrevet fra spillet, ganske kortvarige og ikke veldig dype. CD Projekt Red ønsker tilsynelatende å endre dette for The Witcher 4.

I et intervju med Gamespot forklarer spillskaperen Sebastian Kalemba at dating vil bli mer meningsfylt i The Witcher 4:

"Det er en del av måten vi lager spill på. Det er en del av menneskets natur. Det er en veldig normal ting. Uten det tror jeg ikke vi ville vært i stand til å fortelle hele historien.

Vi ønsker å legge stor vekt på det og gjøre det veldig overbevisende og meningsfylt. Så det handler ikke bare om å lage en romanse for å lage en romanse. Det er ikke CDPRs måte å gjøre det på."

Hva synes du om dette nye fokuset på romanserier?