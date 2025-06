The Witcher 4 ser nydelig ut i gameplay

HQ

The Witcher 4 startet dagens State of Unreal-presentasjon, og selv om disse presentasjonene noen ganger handler mer om å vise frem teknologien enn spilleropplevelsen har vi fått en mengde interessante detaljer om Ciris eventyr i CD Projekt Reds RPG-oppfølger.

Vi begynte med en filmatisk trailer, som førte til at Ciri gikk gjennom den fjell- og skogfylte regionen Kovir, som vi skal få utforske. Vi gjør det på hesteryggen, med vår nye hest: Kelpie.

Vi fikk også en titt på detaljene i verdenen, samt en bosetning som viser en haug med NPC-er som samhandler med hverandre og lever sine daglige liv. Vi får et nytt gjensyn med Ciri, som jakter på en manticore med en stor by i bakgrunnen.

The Witcher 4 er under utvikling for Xbox Series X/S, PS5 og PC.