The Witcher 4 vil sette spillerens handlingsrom i sentrum

The Witcher 4 Det nye spillet har nok en protagonist i form av Ciri, men alt tyder på at CD Projekt RED har tenkt å gjøre ting annerledes denne gangen. Blant annet ved å gi spilleren mer frihet og la dem uttrykke seg mer gjennom spillingen, og ikke bare gjennom narrativet.

I et intervju med IGN sier regissør Sebastian Kalemba at vi vil se flere muligheter for å uttrykke seg gjennom Ciri :

"Vi gir] spillerne flere verktøy til rådighet, slik at de ikke bare kan spille og ta konsekvensene av det narrativt, men også spillmessig. Vi ønsker å gi spillerne flere muligheter til å føle at de definerer sin egen opplevelse."

Så hvordan spiller det seg ut? Kalemba sammenligner faktisk med Cyberpunk 2077, og sier at det var flere spillalternativer enn i The Witcher 3: Wild Hunt :

"Jeg tror spillingen [i Cyberpunk 2077] var mer variert [enn den i The Witcher 3], og det ga mer frihet når det gjelder å skape karakterbygg og kunne oppleve møter på din egen måte. Dette er noe vi definitivt ønsker å ta med oss som en lærdom [til The Witcher 4]. Vi ønsker å forbedre [The Witcher 3s] gameplay, men vi ønsker også å forbedre tilpasningen av måten du vil være i stand til å utforske verden på."