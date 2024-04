The Witcher avsluttes med femte sesong

HQ

Netflix har kunngjort at TV-serien The Witcher er på vei mot slutten. Det blir riktignok ikke på en liten stund, ettersom live-action-versjonen av fantasyromanene først kommer tilbake med både en fjerde og deretter en avsluttende femte sesong.

Netflix har bekreftet at sesong 4 for øyeblikket er under produksjon, og vi har fått en forsmak på dette i form av et glimt inn i bordlesningen av manuset, der vi får en første titt på den nye Geralt of Rivia, Liam Hemsworth, i samspill med skuespillerne.

Det er ikke sagt noe offisielt om når sesong 4 eller 5 kommer, men vi kan utvilsomt forvente sesong 4 i løpet av første halvdel av 2025 hvis produksjonen nå har kommet i gang for fullt.