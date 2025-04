"Jeg har The Witcher i blodet, men jeg forelsket meg i cyberpunk"

HQ

CD Projekt Red overrasket alle med den første traileren de lanserte for Cyberpunk 2077 for mer enn ti år siden. Fremfor alt på grunn av endringen det brakte etter tilpasningen av The Witcher-romanene av Andrzej Sapkowski. Etter alle problemene med lanseringen viste det polske studioet stor motstandskraft og engasjement for fansen den dag i dag, med et spill som er veldig forskjellig fra 2020.

Dette skiftet fra mørk fantasy til cyberpunk blir fortalt på AmberExpo av Maria Manzur, oppdragsdesigner hos CD Projekt Red, som en del av DevGAMM i Gdańsk. "Det var en veldig verdifull erfaring å bytte til Cyberpunk 2077, det viste meg at jeg virkelig var en oppdragsdesigner."

"I The Witcher fordypet jeg meg i historien. Jeg er jo polsk, så The Witcher ligger i blodet mitt," sier Maria. "Men ja, da jeg gikk over til Cyberpunk, var jeg faktisk usikker til å begynne med, for jeg tenkte: 'Dette er noe nytt'. Men jeg ble forelsket. Det var veldig enkelt å overføre ferdighetene mine til denne nye IP-en."

Hun gjorde det også klart hvilke forventninger vi bør ha til CD Projekt Reds nye IP, Project Hadar. "Det er det neste store fra CD Projekt Red, men jeg kan ikke si mer. Men vær spente. Etter disse to eventyrene kan vi se hvordan det polske studioet er veldig allsidig i sitt arbeid, så vi kan bare vente på en større kunngjøring av deres nye prosjekt, som vi vil følge nøye med på.

Hvis du vil vite mer om Cyberpunk 2077, kan du se hele intervjuet med undertekster nedenfor.