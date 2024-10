The Witcher får en barnebok

HQ

The Witcher får en illustrert barnebok. Selv om The Witcher kanskje er kjent for sin mørke side, med sine forferdelige monstre, konstante voldsbruk og allegorier på rasisme, skulle man kanskje ikke tro at den egner seg for en slik filmatisering.

Men ifølge Penguin Random House vil denne nye boken i stedet gi leserne et utvalg av historier basert på den utradisjonelle familien som Ciri ender opp hos. Geralt, Yennefer og Vesemir vil alle være med i historiene, som er skrevet av CD Projekt Red og illustrert av Giada Carboni.

"Godnatthistorier kan inneholde advarsler om monstre som fiser når de blir overrasket, og Geralt kan påkalle The Witcher Code for å få Ciri til å pusse tennene eller rydde rommet sitt, men selv den formidable hvite ulven vet å overgi seg når det kommer til nattkamper eller Afternoon Tea med lekene", heter det i beskrivelsen.

Boken vil være tilgjengelig fra 13. mai 2025.

Dette er en annonse: