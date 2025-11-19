The Witcher in Concert vender tilbake for en ny runde med europeiske turnédatoer i 2026

HQ

Gode nyheter, The Witcher fans! Hvis du har sett mange nyte tiden sin i konsertsaler rundt om i verden og solet deg i skjønnheten på The Witcher in Concert, kan du kanskje snart bli med på moroa, ettersom en ny runde med europeiske turnédatoer har blitt annonsert for 2026.

Totalt 28 nye datoer i en rekke ulike land og byer er lagt inn i oktober og november, men med et forbehold om at det bare er en håndfull land i Europa som får besøk. Uflaks, Spania, Danmark, Portugal, Norge, Finland, og så videre...

Når det gjelder de nøyaktige turnédatoene og byene, kan du se dem alle på bildet nedenfor, med en rask oppsummering som viser at England får seks nye besøk, Tyskland får fire, tre i Nederland, to i Frankrike, to i Polen, og deretter en tur til Irland, Skottland, Sverige, Slovakia, Østerrike, Luxembourg, Sveits, Belgia, Italia, Ungarn og Tsjekkia.

Billettene til disse nye datoene legges ut for salg 21. november kl. 9:00 GMT/10:00 CET, så husk å sikre deg en billett hvis du har lyst til å se noe fantastisk The Witcher musikk live.

