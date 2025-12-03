The Witcher: Legacy nådde sitt crowdfunding-mål på bare fire minutter

HQ

The Witcher Witcher har erobret flere ulike medier, ofte med vellykket resultat. Bøkene ble elsket, CD Projekt Reds spill ble enormt populære, Netflix-serien har fått blandede kritikker, men likevel prestert godt nok til å berettige fem sesonger - og faktum er at The Witcher også er stort i brettspill.

To av de beste alternativene er det mer eventyrorienterte The Witcher: Old World, men også det mer tempofylte Unmatched: The Witcher, som er helt suverent. Og nå kommer det snart et nytt prosjekt som ser enda mer spennende ut. Det heter The Witcher: Legacy.

Hvis du ikke er kjent med Legacy-konseptet, er det et ganske tradisjonelt brettspill der rundene henger sammen. Nye regler kan legges til, spillebrettet kan modifiseres med klistremerker, spillkort kan rives opp mens andre legges til, og så videre. Til sammen danner alle rundene et langt og sammenhengende eventyr.

Dette er premisset for The Witcher: Legacy, som for tiden folkefinansieres via Gamefound. Spillet er for én til fire spillere, og en runde er beregnet til å ta omtrent 150 minutter. Det ble skapt av CD Projekt Red og Go On Board. Som du kanskje kan gjette, ble dette prosjektet utrolig populært med en gang, og etter bare fire minutter (!) var hele prosjektet finansiert. Nå blir strekkmål etter strekkmål nådd for en virkelig kjøttfull pakke.

Hvis du vil få tak i en kopi av The Witcher: Legacy og få alt som er eksklusivt for crowdfunding-kampanjen, kan du gjøre det her. Husk at det snart er jul - og vi vet alle at du definitivt fortjener dette.

Kampanjen avsluttes om 13 dager, så vær rask. Standardutgaven koster €109 (ca. £96) og Deluxe-utgaven koster €174 (ca. £153), og begge inkluderer alle delmålene.

Sjekk ut en videopresentasjon nedenfor.