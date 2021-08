The Witcher: Nightmare of the Wolf byr på blod og drama i trailer

Man merker at Netflix sin lovende The Witcher: Nightmare of the Wolf-film nærmer seg siden streamingselskapet tydeligvis har tenkt å gi oss en ny trailer fra den hver andre uke. Ikke at jeg klager.

For denne tredje traileren fra The Witcher: Nightmare of the Wolf avslører at filmen vil gå nærmere inn på hvordan witchere skapes og at den helt klart ikke vil spare på blod og gørr i monsterjaktene.