The Witcher: Nightmare of the Wolf virker lovende i trailer

To uker har gått siden Netflix ga oss de første glimtene av animasjonsfilmen The Witcher: Nightmare of the Wolf og avslørte at den har premiere den 23. august. Derfor har tiden kommet for en langt bedre pekepinn på hva som er i vente.

Streamingselskapet har gitt oss det som offisielt kalles en teasetrailer for The Witcher: Nightmare of the Wolf, men vi får se og høre langt mer enn forrige gang. For eksempel er det ingen tvil om at Vesemir var ganske selvsikker og breial på sine yngre dager, noe som kommer godt med når han møter en rekke overnaturlige skapninger.