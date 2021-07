The Witcher: Nightmare of the Wolf-trailer avslører slippdato

Vi må helt tilbake til starten av 2020 for å finne forrige gang vi hørte noe nevneverdig om Netflix sin The Witcher: Nightmare of the Wolf-animasjonsfilm, så det er utrolig kult at vi ikke trenger å vente lenge på sluttresultatet når det først kommer en oppdatering.

Som en del av kveldens WitcherCon har Netflix gitt oss den første traileren fra The Witcher: Nightmare of the Wolf, og den viser ikke bare glimt av hvordan Vesemir sine yngre dager var. Helt til slutt avslører den også at filmen slippes på Netflix den 23. august.