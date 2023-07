The Witcher, og hvorfor noen filmatiseringer suger

HQ

Til å begynne med er det verdt å merke seg at dette ikke bare kommer til å være et stykke bashing på The Witcher. Det er det allerede mange som har gjort, og selv om jeg personlig ikke liker serien, skal jeg ikke prøve å ta gleden fra noen som gjør det. The Witcher er ikke en god filmatisering, og det kan til tider føles som om den ikke engang prøver. Men det er ikke alt. Det er ikke den eneste grunnen til at serien ikke fungerer, etter min mening, og alt ville heller ikke vært bedre om det plutselig var som å lese bøkene på nytt på storskjerm.

Men å se på The Witcher har fått meg til å lure på hva som kjennetegner en god filmatisering. Hvorfor lykkes noen, mens andre faller pladask, og er det så enkelt som at jo mer nøyaktig en serie, et spill eller en film er, desto mer ros får den? Det finnes egentlig ikke noe fasitsvar på alt dette, men i håp om å finne ut så mye som mulig av dette, skal vi dykke ned i noen vellykkede og mislykkede filmatiseringer for å se om det finnes en ekte suksessformel.

Siden vi har den friskt i minne, starter vi med The Witcher. Til å begynne med så det lovende ut for denne serien. Bortsett fra at Nilfgaards rustning så ut som en svidd pung, var de fleste andre store endringene fra bøkene ok. At vi hoppet over Ciri og Geralts første møte fordi Freya Allan var for gammel, ga mening, og selv om vi ikke var på bokens vei 100 % av tiden, holdt serien seg bra, og mange håpet at den ville bli bedre når den humpete veien fra novellene var tilbakelagt.

Så fikk vi sesong 2. Det var her hjulene falt av vognen når det gjaldt nøyaktighet. Det er en uhyggelig følelse å se The Witcher's andre sesong som bokleser, ettersom skuespillerne bærer de samme navnene som karakterene du kjenner, men ellers er helt ugjenkjennelige. I tillegg fungerte ting som at ildmagi er ulovlig, skogsheksen som stjal Yennefers magi og det fryktede monolittfokuset som dårlige tillegg til historien vi kjente, og la til flere lag med fett når man i en filmatisering egentlig hadde håpet å trimme det.

Det som går galt med The Witcher som filmatisering, er at den roter til mye av det mange fans anser som kjerneelementer i serien. Vi kunne overlevd det nevnte ekstrautstyret hvis buene og karakterene i sentrum var like solide som de er i bøkene. Det er imidlertid her ting faller fra hverandre, for det virker som om en av hovedreglene for å skape en solid filmatisering er å sørge for at seeren alltid skal kunne se det velkjente lyset i enden av tunnelen, uansett hvor mye man sporer av. Å lure på hvor det bærer hen når man allerede burde vite svaret, føles til tider forvirrende.

Hvis vi ser på en mer vellykket fantasyserie (i hvert fall i mesteparten av serien), beholder Game of Thrones de store øyeblikkene og de kjente historiene, samtidig som den kutter ut fettet og legger til ting vi er glade for å se. Hardhome er det største eksemplet her på noe som bokfans ikke fikk se, men som de ikke klaget over da episoden var ferdig. Det øyeblikket da de hvite vandrerne viste hvor farlige de var, hadde kanskje ikke betalt seg ved seriens slutt, men i løpet av sesong 5 føltes det som om det passet rett inn i alt vi hadde sett så langt. Det opprettholdt tonen, atmosfæren og den generelle stemningen, i mangel av et bedre ord, der noe som The Witcher trekker deg ut av den opplevelsen med sin inkonsekvens.

Det er også viktig å huske at det er grunner til at fansen velger The Witcher fremfor de mange andre fantasyhistoriene de kan lese. Den er unik, men ingenting av dette gjenspeiles i det Netflix legger ut. Den store røde N-en er sjelden dristig, men med The Witcher er det en konstant følelse av at du bare ser på en hvilken som helst fantasyserie, og ikke noe som klarte å gripe leserne for flere tiår siden og har definert en hel generasjon spillere. I stedet for å få den verdenen vi ser til å føles levende og ekte, behandler dialogen på The Witcher alt fra landnavn til magi som om karakterene repeterer til en prøve, og nevner så mange detaljer de kan som om de har en eksamen i verdenshistorie i morgen. Man blir ikke oppslukt, både visuelt og gjennom behandlingen av verden som noe som kan eksistere.

Hvis vi ser på Denis Villeneuves Dune, for eksempel, føles denne fjerne fremtiden ikke bare som noe jordnært og realistisk, men det er også tydelig at det ligger en kjærlighet til kildematerialet i bunn. Når jeg leser bøkene nå, ser jeg for meg karakterene jeg har sett på skjermen, noe som er en stor bragd for enhver filmatisering. Villeneuve gikk ikke inn i arbeidet med Dune med et annet sci-fi-prosjekt i tankene; han ville gjøre noe ut av Frank Herberts originale verk. Jeg er ikke sikker på at vi kan si det samme om The Witcher, som til tider ønsker å strekke seg langt utover det å bare være en serie som representerer bøkene vi kjenner. Man kan ikke unngå å få følelsen av at serieskaperne og Netflix ønsket å lage en fantasyserie, og så bare kjøpte rettighetene til The Witcher fordi de visste at folk kjente til navnet.

The Witcher er ikke den dårligste filmatiseringen som finnes. Den tar seg mange friheter, og ikke alle er gode, og noen av dem er til og med så gode at det kan være forvirrende å se serien som bokleser, men adaptasjoner som avviker mye fra kildematerialet, gjør ikke nødvendigvis serien dårlig. Bare se på The Boys, så skjønner du hva jeg mener, for serien tar opp helt andre temaer enn den opprinnelige tegneserien, men får likevel mye skryt. I stedet er The Witcher dessverre verken en god adaptasjon eller en god serie, noe som får fansen til å ønske at den i det minste kunne ha vært det første. Det ville ikke ha løst alle problemene, for en god adaptasjon holder seg ikke bare til kildematerialet, men forbedrer det fra et sted med stor forståelse. Av en eller annen grunn virket det som om den eneste personen som satte bøkene høyt, nå har forlatt serien. Det er en trist slutt, men forhåpentligvis har serien lært oss at en solid filmatisering ikke kommer av å holde seg helt og holdent til kildematerialet eller av å gjøre store endringer, men av å gjøre litt av begge deler. Å se hva som fungerer for mediet du lager, og hva som ikke gjør det. Det finnes fortsatt mange gode filmatiseringer der ute, så la oss bare håpe på flere av dem i fremtiden.