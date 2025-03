The Witcher: Old World

HQ

Old World utspiller seg lenge før sagaen om Geralt of Rivia, som vi har kunnet fordype oss i gjennom de fantastiske TV-spillene, bøkene og TV-seriene. Old World gjenspeiler en tid da monstrene var mer utbredt over hele verden.

I rollen som en ny Witcher er målet å trene opp ferdighetene dine ved å slakte monstre, fullføre oppdrag og dra på eventyr.

Jeg begynner med et kjedelig poeng. Versjonen jeg har spilt inkluderer grunnspillet, alle utvidelser og miniatyrer. Totalt ender du opp med 1088 forskjellige kort, og dessverre er det du som spiller som har den utrolig fæle oppgaven med å sortere alt. Normalt har jeg ikke noe imot en slik oppgave, men dessverre er instruksjonene veldig knappe, noe som førte til YouTube-klipp og forskjellige innlegg på fora for å hjelpe meg i mitt forsøk på å få alt i orden. Hvis du kjøper hvert spill og utvidelse separat, slipper du sannsynligvis å slite med denne biten, og det er nesten noe jeg kan anbefale.

Alt dette og mer til var inkludert i Big Box-versjonen.

Når alt er i orden, kan du skryte av en gigantisk eske i hylla der alt som har med spillet å gjøre får plass. Men jeg skulle gjerne sett at det hadde vært bedre organisert fra starten av. Det er ikke for mye å be om når det er snakk om en så eksklusiv og luksuriøs utgave av spillet. For ser man bort fra disse problemene, er alt av veldig god kvalitet. Kortene er solide og veldesignede. Alle brettene og tilbehøret er i riktig størrelse og puster kvalitet. Det samme gjelder den enorme mengden miniatyrer som varierer i størrelse, men alle - det være seg en Witcher, en hest på et lite hus eller et skummelt monster - er veldig fine. I den utgaven jeg fikk er de også "shaded", noe som betyr at de har fått en mørk vask som gjør at de ser litt skyggelagte ut. Veldig fint!

Det er verdt å påpeke at hvis du kjøper grunnspillet, får du ikke med alle miniatyrene. De er ikke nødvendige for å spille spillet, men kan erstattes med små markører i stedet. Men du sier absolutt ikke nei til miniatyrer. Andre ting som følger med i utgaven som Go On Board sendte meg, er en stor neoprenmatte som fungerer som spillefelt, mynter av metall og ekstra terninger. Og så en masse andre ting som Kickstarter-eksklusive miniatyrer og utvidelser. Hvis du vil ha nøyaktig samme utgave som den du ser på bildene, må du betale en heftig sum.

Nok om lagring, kvalitet og kasser generelt - hva slags spill er dette? Kort fortalt vil jeg kalle det et bosskampspill med elementer av håndledelse, terningkasting, kortstokkbygging og mindre elementer av rollespill. Det er en ganske smakfull blanding, men jeg synes det hele flyter sammen til en fin helhet. Kortene fungerer på to forskjellige måter - både som den eneste måten du kan reise over kontinentet på, og som kortene du bruker når du kjemper mot fiender og andre Witchers. Det er en fin løsning, og det betyr at du må tenke på hvilke kort du skal legge til hånden din for å både drepe fiender og komme deg dit du vil.

Kartet inneholder en hel rekke byer og steder du vil kjenne igjen fra videospillet. Vengerberg, Kaer Morhen, Novigrad og Cidaris, for å nevne noen. Hvert sted gir deg mulighet til å gjøre forskjellige ting når du besøker dem. Noen huser stedet for et parti Witcher-poker, andre lar deg bruke mynter for å øke nivået på noen av evnene dine, og så er det de som lar deg endre hvordan kortutvalget vil se ut når du kommer til fasen der du kjøper et nytt kort.

Her er det noen ting jeg må gå litt nærmere inn på. Jeg kommer ikke til å hyperfokusere og gå inn i alle detaljene, men for at du skal kunne forstå - noenlunde - hvordan det fungerer, må jeg forklare noen ting mer i detalj. For det første, la oss se på nivåinndeling. The Witcher du velger å spille som har fire forskjellige områder som du vil oppgradere i løpet av spillet. Forsvar, kamp, alkymi og så et siste område som er forskjellig for alle valgbare karakterer. Etter hvert som du oppgraderer disse, får du positive effekter som å få flere rustningspoeng, trekke flere kort under kampene og også bruke flere potions under kampene. Disse går opp til nivå fem, og det generelle Witcher-nivået ditt heves etter at alle har nådd ett nivå høyere - det vil si at hvis du har kamp, forsvar, alkymi og din spesielle evne på nivå to, heves også det generelle nivået ditt til to. Du kan ikke "gå opp" mer enn ett nivå over det generelle nivået.

Slik kan det se ut hvis du spiller med alle utvidelsene samtidig.

Når du spiller The Witcher: Old World går du gjennom tre ulike faser. Først reiser du over kontinentet, så velger du enten å gå i kamp eller velge et eventkort, og når du er ferdig med disse, kjøper du et nytt kort. Du kjøper kortene med de kortene du allerede har på hånden. Når du har brukt et kort, legger du det til side i en bunke (avleggingsbunken). Hver ny runde plukker du opp tre nye kort sammen med dem du allerede har på hånden. En større hånd gir deg altså flere ting du kan gjøre på din tur. Derfor må du analysere og bruke litt tid på å tenke over hvor mange kort du trenger til neste runde, og om det er verdt å legge opptil tre kort til side for å få det virkelig fine kortet øverst på brettet. Prisen på kortene avhenger ikke bare av hva de sier, men også av i hvilken rekkefølge de ligger på spillebrettet. De øverste kortene koster alltid én mynt mer, mens det nederste kortet har rabatt og koster én mynt mindre enn vanlig. Så enten må du være tålmodig og vente på at kortene skal bevege seg nedover (du fjerner kort, trekker nye og lar de gamle gli et hakk nedover hver runde), eller så hugger du med en gang og får en rask runde i neste omgang. Det er en interessant avveining og en mekanisme jeg liker.

Hva med begivenhetskort? Vel, det er her vi finner rollespillelementene og muligheten til å "dra på eventyr". Du velger enten å lese et kort som er knyttet til byer eller kort som er mer villmarksorienterte hendelser. Som oftest blir du stilt overfor noen valg, og avhengig av hva du velger å gjøre, blir du belønnet eller straffet. Hvis du er heldig, kan du finne utstyr og våpen. Dessverre er sjansene for å gjøre det ganske små, da denne delen av spillet dessverre føles noe uoversiktlig. Det er velskrevet og interessant, men det suser altfor fort forbi. Det er også mange kort, så risikoen er at du ikke kommer over de kortene som er ekstra morsomme.

Her kan du se fargene som indikerer hva slags "kombinasjoner" du kan lage.

Så skal vi ta en nærmere titt på kampene. Kortene du har på hånden har forskjellige farger og koblinger. Du kan gjøre kombinasjoner med andre kort for å gjøre mer skade, øke rustningspoengene dine og også trekke flere kort neste gang det er din tur til å slåss. Fiendene har et antall kort som avhenger av hvor mye helse de har, og det samme gjelder for deg - kortene dine er de du kjemper med, men også antall livspoeng du har. Hvis motstanderen din forårsaker skade, mister du kort som du ikke kan bruke igjen i løpet av kampen. Monstrene du møter er forskjellige i styrke avhengig av nivået deres. De går fra nivå én til tre, der sistnevnte selvfølgelig har høyere helse og større evne til å skade deg.

Spillerbrettet ditt. Et ryddig og smart design - oversiktlig og bra.

Men hva er poenget med alt dette? Slåss, spille poker, gå opp i nivå og drikke eliksirer? Vel, for å vinne i The Witcher: Old World må du samle fire trofeer, og den som får den fjerde først, vinner. Disse samles inn gjennom kamp og meditasjon. Meditasjon er knyttet til den spesielle evnen, og er den eneste måten å heve den til nivå fem på. Når du først har lært deg spillet, er det både enkelt og morsomt, men veien dit er dessverre ikke helt rett frem.

Dessverre opplevde jeg at det av og til var vanskelig å finne svar på spørsmål i regelboken når man fikk problemer. I stedet måtte jeg nok en gang ty til internett og forum. Alt i alt er regelboken god og forklarer tydelig hva man skal gjøre og når man skal gjøre det. Det er også en haug med kort som du kan legge ved siden av den som støtte, og som forklarer hovedpunktene. Men noen ganger, som sagt, er ikke svarene der, og etter all googlingen jeg har måttet gjøre, har jeg funnet ut at mange er enige.

Så er det spørsmålet om utvidelser. Denne anmeldelsen berører ikke utvidelsene, men fokuserer kun på grunnspillet, men det er verdt å påpeke at opplevelsen, sammen med for eksempel utvidelsene Monster Trail og Wild Hunt, hever underholdningsnivået minst et par hakk. Det finnes elementer som nesten føles som om de burde ha vært innlemmet i grunnspillet fra starten av. Både kampene mot monstrene og de tematiske tingene blir morsommere med utvidelsene. Jeg har ikke prøvd Skellige- og Mage-utvidelsene ennå, men jeg er sikker på at det er det samme der.

Miniatyrene er av høy klasse - men egentlig ikke nødvendige.

For å oppsummere vil jeg si at jeg virkelig liker The Witcher: Old World. Det ser fantastisk ut, er morsomt og byr på historie og spennende fiender samt en god mulighet til å spille Witcher hjemme i stua. Man kjenner seg igjen fra spillene, og det er tydelig at CD Projekt Red har vært involvert i utviklingen av spillet. Men så er det mangler som i noen tilfeller kunne vært unngått. Regelboken burde vært bedre, det burde vært lagt mer fokus på rollespillelementene, og det som trekker karakteren litt mer ned for meg er vissheten om at The Witcher: Old World vil bli mye bedre sammen med minst én utvidelse. Men det er fortsatt et veldig bra spill, og det fungerer fint med den vanlige utgaven uten miniatyrer og alt det andre tullet. Men hvis du vil bruke litt ekstra, gir det litt ekstra prikken over i-en.

Rating: 8/10

Spillinformasjon

Anbefalt alder: 14+

Gjennomsnittlig spilletid: 90-150 minutter

Antall spillere: 1-5

Pris: £60-140