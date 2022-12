The Witcher Remake kommer først etter The Witcher 4

HQ

CD Projekt RED er opptatt med en rekke ulike prosjekter, men noe tyder på at bortsett fra den kommende utvidelsen for Cyberpunk 2077, ser det meste ut til å være planlagt lansert etter The Witcher 4, og det inkluderer også The Witcher Remake.

Selv om noen fikk inntrykk av at spillet beveget seg raskt gjennom produksjonen, er det verdt å merke seg at CD Projekt Red har sagt følgende til sine investorer:

"As for the remake, and when it will come out - it will come after Polaris [the codename for The Witcher 4], which is a consequence of how we view this project. The remake will be largely based on technologies used in Polaris, so development will proceed in parallel with Polaris, but once Polaris is launched, its base technologies will be ready for partial reuse in the remake."