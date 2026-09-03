The Witcher Remake Utviklingen er satt på pause

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Som du kanskje husker, er en nyutgave av det aller første The Witcher under utvikling, laget av CD Projekt Red og det polske studioet Fool's Theory. Nyutgaven ble kunngjort for fire år siden, i 2022, og man kunne tro at vi snart ville få se dette etterlengtede prosjektet.

Men... det ser ut til at vi må vente en god stund til, ettersom Gamespot nå melder at utviklingen i praksis er satt på vent, siden det meste av teamet i stedet jobber med utvidelsen til The Witcher 3: Wild Hunt, Songs of the Past:

«Fool’s Theory-teamet fokuserer hovedsakelig på utviklingen av *Witcher 3: Songs of the Past*, mens en relativt liten del av teamet støtter utviklingen av *The Witcher 4*.»

Det var allerede kjent at både den nevnte utvidelsen og The Witcher 4 ville bli utgitt før det er på tide å vende tilbake til Geralts første eventyr, men avstanden mellom det fjerde spillet og remaken ser ut til å kunne bli svært lang, gitt at utviklingen er satt på vent.