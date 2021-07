The Witcher Season 2 kommer til Netflix i desember

En av tingene vi kunne være ekstremt sikre på å høre mer om i kveldens WitcherCon-stream var nå den andre sesongen av Netflix sin The Witcher-serie vil ha premiere, og gledelig nok fikk vi annonseringen raskt.

Netflix avslører at The Witcher Season 2 starter den 17. desember, så det blir sannelig ikke en dårlig bursdagsgave for undertegnede. Vi har dessverre ikke fått en trailer som viser noe av den kommende sesongen, men med noen ertende videoer og bilder som blant annet viser Kaer Morhen, Lambert og mer er det nok å kose seg med i mellomtiden.