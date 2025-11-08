The Witcher seertallene stuper i kjølvannet av cavills exit

HQ

Liam Hemsworth har kanskje blitt hyllet av både kolleger og produksjonsteam, men fansen som har fulgt serien virker ikke like begeistret for denne nye versjonen av Geralt av Rivia. Dette gjenspeiles tydelig i de offisielle seertallene, som avslører en massiv nedgang i seertall sammenlignet med da Cavill ledet serien.

Så hvor ille er det? Den fjerde sesongen trakk inn 7,4 millioner visninger i løpet av de første fire dagene. Dette kan sammenlignes med den andre sesongen, som ved premieren tiltrakk seg nesten 19 millioner seere i løpet av de første fire dagene. I totalt antall timer landet sesong fire på 53,2 millioner timer - langt fra sesong tos 142,43 millioner.

Det er i hovedsak en halvering sammenlignet med tidligere. Faktisk holder The Witchers fjerde sesong ikke engang mål mot andre Netflix-titler. Komedien Nobody Wants This hadde for eksempel 8,6 millioner visninger ved lansering - klart bedre enn Hemsworth og hans Witcher-utflukt. Tallene taler for seg selv, og det lover ikke godt for den femte sesongen. Men hvem vet, kanskje Hemsworths Witcher vil klare å fortrylle publikum til slutt.

