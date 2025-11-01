The Witcher Serieskaper forsvarer kreative valg: "Vi kan ikke gjøre alle til lags"

HQ

Netflix-filmatiseringen av Andrzej Sapkowskis elskede bøker startet kanskje sterkt, men med årene, med nye sesonger og ikke minst "digresjoner", har kritikken fra fansen vokst. Showrunner Lauren Schmidt Hissrich svarer nå på dette i et intervju med Dexerto, der hun blant annet forklarer hvordan de fortsatt følger bøkene til en viss grad og definitivt ikke vil begynne å dikte opp eget materiale utover det som allerede er skrevet.

"Vi kommer ikke til å gå forbi bøkene. Vi lener oss så hardcore inn i fantasy på slutten på fantastiske måter som Sapkowski introduserte oss for. Så vi visste hvilke historier vi måtte avslutte med."

Hissrich fortsetter imidlertid med å nevne at de til syvende og sist ikke kan tilfredsstille alle fansen, men at de til en viss grad må gjøre "sin egen greie".

"Du har bokfans, du har videospillfans, og så har du fans som ikke visste noe om denne verdenen før serien eksisterte. Vi kan ikke velge ett publikum. Vi må huske på hva vi driver med, nemlig en TV-serie."

Hissrich fortsetter med å forklare at det finnes flere versjoner av The Witcher - bøkene, spillene og TV-serien - som alle gir forskjellige syn på karakteren.

"Bøkene finnes fortsatt. Ingen tar fra oss bøkene. Ingen tar fra oss videospillene. Jeg tror alle kan ha sin versjon av The Witcher, og dette er denne versjonen."

Så selv om det ser ut til at de har tenkt å fortsette å hedre kildematerialet, går de sine egne veier - på sett og vis. Om det er bra eller dårlig, kan diskuteres. Sjekk ut vår anmeldelse av den fjerde sesongen her.