The Witcher sesong 3-scene viser Geralts evner i en stor kamp

Vi fikk en forsmak på hva som venter oss i den tredje sesongen av The Witcher da den første traileren ble vist på Summer Game Fest tidligere denne måneden, men Netflix vet at en del seere ikke er gamere, så de har gitt oss en ny godbit som en del av årets Tudum-fanevent.

Ikke i form av en trailer, men en scene fra The Witcher sesong 3. Jeg kan forstå hvorfor de valgte denne, for den viser hvor mye større, mer kompleks og kostbar Henry Cavills siste opptreden som Geralt of Rivia blir med et actionfylt møte der Ciri og Yennefer også får blod på hendene mens Jaskier kommer med hjelp.