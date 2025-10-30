The Witcher: Sesong 4

HQ

Den tredje sesongen av Netflix' The Witcher var avskyelig. En makeløst råtten røre av TV-"underholdning" som ikke bare kastet ut alt som var bra med spillene, men som også omdirigerte mye av innholdet i bøkene, til det verre. Personlig hadde jeg oppriktige problemer med å komme meg gjennom sesong tre, etter at sesong to hadde kjedet meg noe så brutalt. At hovedrolleinnehaver Henry Cavill i rollen som den mumlende heksejegeren forlot bygningen etter sesong tre, var ikke det minste overraskende. Desto mer uventet var det at Netflix, med showrunner Lauren Schmidt Hissrich ved roret, valgte å fortsette.

Tanken er nok å få det til å se ut som Ringenes Herre, komplett med komiske dverger og en pil-og-bue-svingende Legolas-kopi... Det fungerer imidlertid ikke helt.

2025, ny start - ny hovedrolleinnehaver. Henry Cavills versjon av Geralt of Rivia er erstattet av Liam Hemsworths Geralt, og uten å verken overdramatisere eller høres urimelig/uhøflig ut, er det en 100% nedgradering, på alle tenkelige måter. Personlig ville jeg aldri kalt Cavill noen stor karakterskuespiller, men hans Geralt er uendelig mye bedre enn Hemsworths, og dette er åpenbart i den første episoden av sesong fire (som hadde premiere i morges). Der Cavill hadde empati, tilstedeværelse, karisma og pondus i sin mørke, stoiske, skitne og fremfor alt steinharde tolkning av karakteren, føles Hemsworth mye mer som den såpete dubleanten som prøver å late som om han er en bestemt karakter, men aldri kommer i nærheten av å være det. Liam føles aldri tøff, kul, mørk eller sammensveiset på samme måte, noe som betyr at han aldri føler at han hører hjemme i verden eller blant de andre karakterene. Det føles som dårlig teater, gjennom alle episodene, og det til tross for at actiondelene har blitt både flere, blodigere og mer påkostede.

Liam Hemsworth er dessverre gjennomgående elendig i rollen som Geralt. Hans merkelige måte å uttrykke følelser på, utelukkende ved å forme munnen som en pil, tiltaler meg ikke.

Netflix har til en viss (liten) grad innsett at publikum som ser på en serie om The Witcher ønsker å se action. Sverdsvinging, slåssing, trolldomskastende trollmenn, blod, innvoller, hodeskalleknusende økser og alt derimellom, og sesong fire inneholder dobbelt så mye av det som sesong to og tre til sammen. Det er en veldig tett kampkoreografi her i en større setting med mer avansert kameraarbeid og effekter enn vi er vant til å se i de tre foregående sesongene, og det er tydelig at Lauren Schmidt Hissrich har hatt til hensikt å gi Geralt mer akrobatiske kvaliteter med byttet av skuespillere, noe som for meg virkelig fungerer. Liam gjør ingen god figur her (han gjør ingen god figur i det hele tatt, dessverre), men stuntdoublen hans gjør en fantastisk jobb med måten han beveger seg, snur, hopper, kaster seg og svinger sitt ikoniske sverd på en måte som burde ha vært standard fra første sesong. Det er ikke nok til å redde denne ellers svake sesongen, men det bør applauderes uansett.

Så langt fra bok-/spillkarakteren som du kan komme? Ja!

Sesong fire er basert på Andrzej Sapkowskis bok Ilddåpen, som er den femte i rekken, og selv om Netflix nok en gang tar seg altfor mange friheter i hvordan de tolker den og utelukker enhver form for nakenhet og den tøylesløse råskapen som Sapkowski er så god på, er rammeverket det samme. Historien er delt i tre, og alle tre historiene fortelles i ikke-kronologisk rekkefølge. Geralt har slått seg sammen (etter å ha blitt dominert av trollmannen Vilgefortz) med en sint dverg, hans forferdelige Bard og Laurence Fishburnes finurlige tolkning av karakteren Regis. De trasker rundt i ulike skoger og møter på sumpmonstre og spøkelser mens Hemsworth prøver å snakke som Henry og Fishburne gjør en overdrevet metatolkning av sin egen Matrix-karakter. I mellomtiden har Ciri slått seg sammen med en gruppe landeveisrøvere kalt "The Rats", og denne delen av sesongen er ment å fungere som en coming of age-greie med de "fargerike" lommetyvenes ulike personligheter som en slags tween-greie, men det er så dårlig skrevet og så forferdelig spilt at det ikke er så mye annet å gjøre enn å sukke. Yennefers historie er selvfølgelig mørkere i tonen, men den tar så mye plass at det ikke blir mye igjen til Geralt, og det er bare ett av de mange strukturelle og narrative problemene som plager denne fjerde delen.

Form munnen litt som en fløyte, kikk med øynene... Prøv å late som om du er Henry Cavill. Funker det? Dessverre ikke...

Tonen er virkelig superfragmentert og inkonsekvent, noe som på mange måter gjør at The Witcher i denne forkledningen føles parodisk. Det ene sekundet er det mørkt, tøft, grått og litt skummelt, mens vi i det neste kastes inn i noe som føles som hot rod-moppene fra Book of Boba Fett, eller som en dårlig Monty Python-sketsj med alle de hjemmelagde klærne og forferdelige parykkene. Det føles ofte som om hele gjengen nå spiller The Witcher, og som om både castingen og den grunnleggende dramaturgien er på barneskolenivå. Sesong fire unngår de virkelig lave seertallene takket være en rekke virkelig gjennomarbeidede, episke og kaotisk utseende actionscener som var helt fraværende i sesong tre. Men bortsett fra disse er dette fortsatt undermålig fantasy i TV-form, laget av folk som verken forstår kildematerialet eller har noen som helst anelse om hvordan de skal imøtekomme fansenes behov.