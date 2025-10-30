The Witcher Sesong 4 - Anmeldelse av episode 1 og 2: Når Liam Hemsworth er den eneste forandringen...

HQ

The Witcher: Sesong 4 har nettopp blitt sluppet for fullt på en Netflix-konto nær deg. Du kan se de åtte episodene akkurat nå, og det er det vi gjør for å gi deg en full sesonganmeldelse. Men foreløpig har jeg i løpet av de siste dagene fått sett de to første episodene for å få en forsmak på hva denne sesongen handler om og for å se om den prøver å fikse noen av de mange problemene som kom før.

Det er noe med denne serien som fikk meg til å se den, og som vil fortsette å få meg til å se den til tross for at kvaliteten synker utrolig mye for hver sesong. Det handler ikke om "men den har så mye potensial" lenger, så sent i historien. Det handler heller ikke om den nå avdøde Henry Cavill, hvor mye vi enn kjenner og elsker ham (Gamereactor var forresten en av de aller første kanalene han delte sitt ønske om å følge mer av bøkenes tone og buer med). Etter en anstendig, men unødvendig sammenfiltret sesong 1, en utvannet sesong 2 og en uoverkommelig sesong 3, er vi her igjen, og håper i det minste på noen korrigeringer.

Alle må se seg til venstre over skulderen. // Netflix

Men det finner du lite av i episode 1 og 2. Episode 1 følger den samme brokete strukturen som mange av episodene som kom før den: høyt tempo, med lite bakgrunn for de kjente karakterene eller introduksjon for de nye, for mange tåpelige øyeblikk, overraskende diskret visuell stil og null politisk karisma. Du husker kanskje vagt hva som skjedde på slutten av sesong 3 med Geralt, Ciri og Yennefer, og hvorfor de (nok en gang) må ut på en reise for å bli gjenforent; denne gangen mest mot magikeren Vilgefortz av Roggeveen og kong Emhyr var Emreis.

Dette er en annonse:

For å introdusere Liam Hemsworth som den nye Hvite Ulv, tar den første episoden en side fra den gode, gamle "dette er en forteller som forteller en litt annerledes historie". Det ser litt kleint ut, men overraskende nok fungerer Hemsworth helt fint i rollen så langt. Det er lite dybde i følelsene og skuespillet hans i Episode 1, litt mer i Episode 2, men hvis du allerede ser The Witcher som en tilfeldig seer, bør du ikke ha store problemer med ham. Dessuten kan han faktisk tilføre noe nytt, og det er en av krokene denne sesongen kan ha hvis den spilles godt. Dessuten høres stemmen hans utrolig lik Cavills ut, noe som, tvunget eller ikke, er en morsom hjelp.

Han gjør det også helt ok i kamp med mennesker og i kamp med monstre. Serien prøver imidlertid for hardt å vise at vår hvite ulv er veldig såret og veldig sint ved å øke blodmengden på skjermen til elleve. Jeg har ingenting imot splatter så lenge det gir mening, men her ser det ut som et barnslig forsøk på å fremstå som mer seriøs og moden. Etter min mening blir det latterlig når det ikke har vært noen oppbygning til de ekle øyeblikkene. Med andre ord, til tross for den fine koreografien (i hvert fall mesteparten av tiden), må noen fortelle serieskaperne at mer gore ikke nødvendigvis betyr bedre actionsekvenser.

Alle unntatt Morpheus på en hest.

Med de raske og dårlige introduksjonene som ble etablert i Episode 1, følger Episode 2 en mer klassisk struktur i tempo og handling, og fungerer dermed bedre som vanlig underholdning. Den fikk meg imidlertid ikke til å bry meg i det hele tatt om "Thieves"-buen, denne gruppen av "rotter" Ciri slutter seg til for å overleve. Jeg likte ingen av karakterene, og heller ikke deres klisjéfylte CV-er (inkludert den uunngåelige fisstech-junkien). Selv om Freya Allans rolle har holdt serien oppe siden sesong 2, kan jeg ikke unngå å tenke at det bare har gått nedoverbakke med henne etter den kjedelige ørkenavstikkeren.

Dette er en annonse:

I mellomtiden prøver en like svekket Yennefer ved Anya Chalotra å overbevise gamle venner/rivaler om å slutte seg til hennes nye gjenforeningssak i altfor enkle, cameo-aktige sekvenser (det er et magiker-møte i skogen som ser ut som en japansk videospillkuttsekvens), og Cahir fortsetter å komme og gå, et misbruk av en så interessant karakter som de fortsatt har tid til å fikse. Ellers tror jeg Milva fra The Witcher party kan få sine øyeblikk, Jaskier kan komme tilbake i form, og Laurence Fishburnes Emiel Regis bringer den sårt tiltrengte pausen til alt dette kaoset (pun intended), for du kan ikke få nok Morpheus-smak i dette.

The Witcher Men "The World" er ikke (og kommer aldri til å bli) en av tidenes beste fantasyserier; det er noe vi alle har akseptert. Vil denne sesongen unngå dumme tidssprang, skape litt karakterutvikling, fylle ut de mange hullene og gjøre god bruk av den magiske historien? Jeg vet ikke helt. Men hvis du er som meg, en sucker for franchisen og til og med for denne serien, som fortsetter å se på bare for å se hvor den våger å gå videre til tross for at den har nådd bunnen flere ganger, så vær så god. Selv om det bare er noen få spor av flyktig glede igjen på reisen vår, selv om Hemsworth kan se ut som en falsk White Wolf til å begynne med, la oss se hvor dette ender og om det klarer å gi noen mening å fornye.