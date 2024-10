The Witcher Sesong 4 får en ny hovedkarakter

HQ

The Witcher Sesong 4 føles merkelig nok som en avtale hvis du har sett noe av serien tidligere, for i stedet for Henry Cavill som Geralt, får vi Liam Hemsworth som den berømte monsterdreperen i stedet. Det kommer i det minste til å bli rart, og kan enten bli bra eller forferdelig avhengig av hvordan serien håndterer det.

Ifølge en rapport fra Redanian Intelligence vil det ikke bare være Cavill som sier farvel. Kim Bodnia, skuespilleren for Vesemir i sesong 2, vil tilsynelatende ikke gjenta sin rolle heller. Både Lambert og Coens skuespillere er satt til å komme tilbake, men vi kan se at noen andre tar på seg rollen som onkel Vesemir.

Vesemir hadde kanskje ikke mye skjermtid i sesong 2, men fansen var ganske fornøyd med hans opptreden. Med tanke på at Bodnia lignet mye på Vesemir i bøkene og spillene også, var det fint å se en ganske nøyaktig gjengivelse av karakteren, selv om resten av tiden i Kaer Morhen virket som bortkastet.

Hvem synes du burde spille Vesemir?