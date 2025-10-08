The Witcher showrunner forklarer hvordan Liam Hemsworths Geralt eller Rivia er forskjellig fra Henry Cavills

HQ

Når The Witcher vender tilbake til Netflix i slutten av oktober for den fjerde sesongen av serien, vil den se litt annerledes ut ettersom Henry Cavill ikke lenger vil dukke opp som Geralt of Rivia, men i stedet overlate ulvemedaljongen til Liam Hemsworth. Mens vi har sett trailere og teasere som viser frem Hemsworths White Wolf, er spørsmålet fortsatt hvordan karakteren vil endre seg med en ny hovedrolleinnehaver under sminke og klær.

I et nylig blogginnlegg på Netflix Tudum The Witcher forklarte showrunner Lauren Schmidt Hissrich hvordan Hemsworths Geralt skiller seg fra den Cavill portretterte.

"Stemmen hans, tonen hans er litt annerledes, og han har litt mer humor. Liam elsker å banne, og vi har tatt med forbannelser igjen."

Produsent Tomasz Bagiński snakket også om endringen og hvordan "vår Geralt smiler litt mer - kanskje han føler seg litt mer emosjonell, kanskje han er litt mer emosjonell enn før."

Utover dette vil det være noen få endringer i utseendet (bortsett fra skuespilleren, selvfølgelig), noe Hissrich understreker: "En av de tingene vi innså, var at Geralt ikke hadde mange av arrene som karakteren er kjent for. Så vi tok en endelig beslutning i begynnelsen av sesongen om å starte Liam med et arr i ansiktet, og vi har til og med en forklaring på hvorfor det plutselig dukker opp mellom to sesonger."

På samme måte er det noen klesjusteringer, forklarer kostymedesigner Lucinda Wright: "Jeg kvittet meg med alle spenner eller stropper. Geralt-beltet var alltid rundt midjen. Jeg lot det falle ned som et hylster ... som i en westernfilm."

Hemsworth kommenterte det å bli Geralt, og la til: "Hver dag jeg tar på meg den faktiske kroppsrustningen, og jeg er i skikkelig Witcher-modus, føler jeg at det tvinger deg til å gå litt annerledes og holde hodet litt høyere. Når jeg kommer til settet og har på meg kostymet ... da føler jeg virkelig at jeg lever meg inn i denne karakteren, og det føles som om jeg er i en annen karakters kropp."

For alle som er i tvil om Hemsworth tar over Geralt-oppgaver, avslutter Hissrich med: "Folk tenker på Geralt, og nå har de spesifikke bilder i hodet. I løpet av 45 sekunder tror jeg ikke du tenker så mye mer på det. Liam eier denne karakteren."

Gleder du deg til The Witcher kommer tilbake 30. oktober?